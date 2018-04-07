Жители бегут с Дальнего Востока России, но ВЦИОМ считает иначе
Владивосток, 7 апреля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Население с Дальнего Востока продолжает уезжать, но у ВЦИОМа другие данные: по его информации, число жителей Приморья и Якутии, желающих уехать из ДФО, снижается, причем довольно заметно. Насколько достоверен этот прогноз, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.
По словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, в 2017 году доля желающих уехать из Якутии сократилась на 12%, а из Приморского края — на 9%. Однако, как указывает координатор проекта президента России «Центр комплексной поддержки миграционных процессов» Фонда правовой поддержки миграционных процессов Сергей Пушкарев, демографы и специалисты Росстата не подтверждают этот прогноз:
«В 2017 году из Приморья уехали 81 210 человек. А в прежние годы у нас этот показатель держался на уровне 29—32 тыс. человек. Прибыли в регион в 2017 году 75 619 человек. Таким образом, мы имеем чистый миграционный убыток в 5591 человека. Это очень много. Прогноз Росстата до 2036 года, увы, оптимизма не добавляет. Поэтому, у меня очень большие сомнения в том, что прогноз ВЦИОМ сбудется. Единственная причина, по которой многие приморцы не уезжают, — им просто не на что уехать», — сказал Пушкарев.
Прогноз Приморскстата, в свою очередь, предполагает в 2019 году, мы получим в Приморье демографический убыток в 5838 человек — больше, чем в 2017 году. ВЦИОМ составил выводы на основе опроса восьми тысяч человек, в то время как демографы пользуются проверенными методиками, учитывают социальные и экономические особенности региона и другие факторы. Более того, по прогнозам Приморскстата, за последующие 18 лет Приморье потеряет 46 148 человек. Количество равно населению небольшого города.
Почему граждане бегут и можно ли избежать исполнения негативных прогнозов, читайте в статье: Как остановить бегство населения с Дальнего Востока? Почитать прогноз ВЦИОМ
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