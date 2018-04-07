Владивосток, 7 апреля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Население с Дальнего Востока продолжает уезжать, но у ВЦИОМа другие данные: по его информации, число жителей Приморья и Якутии, желающих уехать из ДФО, снижается, причем довольно заметно. Насколько достоверен этот прогноз, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

По словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, в 2017 году доля желающих уехать из Якутии сократилась на 12%, а из Приморского края — на 9%. Однако, как указывает координатор проекта президента России «Центр комплексной поддержки миграционных процессов» Фонда правовой поддержки миграционных процессов Сергей Пушкарев, демографы и специалисты Росстата не подтверждают этот прогноз:

«В 2017 году из Приморья уехали 81 210 человек. А в прежние годы у нас этот показатель держался на уровне 29—32 тыс. человек. Прибыли в регион в 2017 году 75 619 человек. Таким образом, мы имеем чистый миграционный убыток в 5591 человека. Это очень много. Прогноз Росстата до 2036 года, увы, оптимизма не добавляет. Поэтому, у меня очень большие сомнения в том, что прогноз ВЦИОМ сбудется. Единственная причина, по которой многие приморцы не уезжают, — им просто не на что уехать», — сказал Пушкарев.

Прогноз Приморскстата, в свою очередь, предполагает в 2019 году, мы получим в Приморье демографический убыток в 5838 человек — больше, чем в 2017 году. ВЦИОМ составил выводы на основе опроса восьми тысяч человек, в то время как демографы пользуются проверенными методиками, учитывают социальные и экономические особенности региона и другие факторы. Более того, по прогнозам Приморскстата, за последующие 18 лет Приморье потеряет 46 148 человек. Количество равно населению небольшого города.

Почему граждане бегут и можно ли избежать исполнения негативных прогнозов, читайте в статье: Как остановить бегство населения с Дальнего Востока? Почитать прогноз ВЦИОМ

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