«Дело Скрипаля» в спектре общеевропейских партий
Брюссель, 7 апреля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. О том, как распределилась реакция панъевропейских политических партий в связи с новым противостоянием Запада и России в рамках «дела Скрипаля», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Руслан Костюк.
Традиционные фланги европейского политикума разошлись во мнениях по поводу реакции ЕС на «российскую агрессию». Дисперсия реакций наблюдается не только в отношении стран, но и партийных объединений, охватывающих членов ЕС. Самую взвешенную позицию продемонстрировало объединение умеренных коммунистов и левых социалистов — Партия европейских левых (ПЕЛ). Ее лидер, германский политик Грегор Гизи, отметил, что ЕС вновь служит США, а не руководствуется собственными интересами.
Также в копилку ПЕЛ можно записать позицию Греции, не присоединившейся к антироссийскому хору в делу Скрипаля. В отличие от них, леворадикалы зеленого толка, европейские экологисты, продолжили ставшую привычной тему жесткого противостояния России, любым ее инициативам и экономическим начинаниям. С припевом «противиться запуску Северного потока — 2» как «укреплению позиции Газпрома». Левоцентристы, европейские социал-демократы, скорее склоняются к точке зрения лидера британских лейбористов Джереми Корбина, который согласился с действиями британского правительства, но выразил решимость противостоять «новой холодной войне».
Какая волчья яма образовалась на правом флаге, читайте в статье: «Дипломатическая война» ЕС и России: партийные организации и партийцы
Обратите также внимание на другие статьи Руслана Костюка по европейской политике.