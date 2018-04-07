Брюссель, 7 апреля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. О том, как распределилась реакция панъевропейских политических партий в связи с новым противостоянием Запада и России в рамках «дела Скрипаля», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Руслан Костюк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Традиционные фланги европейского политикума разошлись во мнениях по поводу реакции ЕС на «российскую агрессию». Дисперсия реакций наблюдается не только в отношении стран, но и партийных объединений, охватывающих членов ЕС. Самую взвешенную позицию продемонстрировало объединение умеренных коммунистов и левых социалистов — Партия европейских левых (ПЕЛ). Ее лидер, германский политик Грегор Гизи, отметил, что ЕС вновь служит США, а не руководствуется собственными интересами.

Также в копилку ПЕЛ можно записать позицию Греции, не присоединившейся к антироссийскому хору в делу Скрипаля. В отличие от них, леворадикалы зеленого толка, европейские экологисты, продолжили ставшую привычной тему жесткого противостояния России, любым ее инициативам и экономическим начинаниям. С припевом «противиться запуску Северного потока — 2» как «укреплению позиции Газпрома». Левоцентристы, европейские социал-демократы, скорее склоняются к точке зрения лидера британских лейбористов Джереми Корбина, который согласился с действиями британского правительства, но выразил решимость противостоять «новой холодной войне».

Какая волчья яма образовалась на правом флаге, читайте в статье: «Дипломатическая война» ЕС и России: партийные организации и партийцы

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