Сеул, 6 апреля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. За преступления коррупционной направленности бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предстоит провести в тюрьме 24 года, такое решение 6 апреля принял Центральный окружной суд Сеула, передает южнокорейский телеканал YTN.

pikabu.ru Тюрьма

Строгость наказания суд объяснил тем, что преступные действия Кын Хе осуществляла, находясь на высшем государственном посту страны. Напомним, против нее было выдвинуто 20 обвинений, включая злоупотребления полномочиями и растраты в крупных размерах.

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Кроме тюремного наказания, экс-главе государства предстоит выплатить штраф в размере $16,9 млн.

Суть обвинения в отношении Кын Хе заключалась в том, что она незаконно покровительствовала подруге Чхве Сун Силь, которая пыталась вмешиваться в государственные дела и вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний. Сама подруга ранее приговорена к наказанию в виде тюремного заключения сроком на 20 лет и выплате штрафа в размере $16,6 млн.

Добавим, что скандал вокруг первой женщины — президента Южной Кореи разгорелся осенью 2016 года. В результате в стране возник крупнейший за последние десятилетия политический кризис, который привел к расследованиям в отношении частных корпораций, включая Samsung, Lotte Group и другие.