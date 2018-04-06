Калуга, 6 апреля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Калуге 5 апреля отметили столетие со дня создания военных комиссариатов. Как напомнили в пресс-службе Городской думы Калуги, военные комиссариаты были учреждены 8 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров, и вот уже на протяжении ста лет они неразрывно связаны с историей создания и развития вооруженных сил страны.

Городская дума Калуги В Калуге отметили столетие военных комиссариатов

Поздравил сотрудников и ветеранов калужских военкоматов глава городского самоуправления, председатель призывной комиссии города Калуги Александр Иванов.

«Военные комиссариаты помимо выполнения важных задач по обеспечению боевой и мобилизационной подготовки вооруженных сил, также оказывают помощь военнослужащим и членам их семей, ведут активную работу с ветеранами, большое внимание уделяют работе по допризывной подготовке молодежи и повышению престижа воинской службы, — отметил Александр Иванов. — Большая работа проводится в сфере военно-патриотического воспитания и организации массовых мероприятий. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов калужских военкоматов со знаменательной датой, мы высоко ценим вас и ваш нелёгкий труд».

Военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов представил собравшимся фотографию первого калужского военного комиссариата, сделанную в 1919 году. Также он подвёл итоги работы военкомата и вспомнил как о мирных достижениях, таких как поднятие целины, так и боевых подвигах калужан в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и на Северном Кавказе.

Глава городского самоуправления Александр Иванов вручил сотрудникам военных комиссариатов почётные грамоты и сувениры.

Военный комиссар Андрей Иванов выразил благодарность Городской думе и Городской управе Калуги за конструктивное взаимодействие и всестороннюю помощь военному комиссариату. Главе городского самоуправления Александру Иванову был вручен знак «100 лет военным комиссариатам».