Москва, 6 апреля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Жители и гости Новосибирска на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне увидят новую технику. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Function.mil.ru Самоходные установки «Нона-СВК»

Как уточнили в военном ведовстве, впервые по главной площади города пройдут самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК». Механики-водители установок прошли дополнительную подготовку.

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Орудия «Нона-СВК», наиболее эффективные в горной местности, предназначены для уничтожения целей на удалении до 12,5 км. Они способны вести огонь корректируемыми снарядами с вероятностью поражения 0,8−0,9 с закрытых позиций и прямой наводкой. Возможна стрельба всеми видами 120-мм мин, в том числе иностранного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Вооруженных сил РФ уже начали подготовку к Параду Победы 9 мая на Красной площади. Тренировки парадных расчётов и механизированной колонны проходят на подмосковном полигоне в Алабино с 28 марта.

Всего в параде на Красной площади будут участвовать 12,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Также в параде примет участие авиационная техника. Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, самолёты-заправщики, истребители и бомбардировщики.

Впервые в парадный расчёт включены Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск) и филиал Нахимовского военно-морского училища (г. Севастополь).

На параде Победы в Новосибирске военная техника будет представлена комплексами С-400 «Триумф», стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», бронеавтомобилями спецназначения «Тигр-М», бронетранспортёрами БТР-82А, 152-мм гаубицами «Мста-Б» и пушками МТ-12 «Рапира».

Напомним, в январе 2018 года на 120-мм самоходные орудия «Нона-СВК» был перевооружён артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения, дислоцированного Туве.