Ярославль, 6 апреля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Первый заместитель мэра Ярославля будет заниматься борьбой с коррупцией и терроризмом, а также обеспечением пожарной безопасности. Мэрия города внесла изменения в постановление, регламентирующее должностные инструкции первого заммэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Тимур Полынцев

Эта должность вакантна с начала года, после увольнения Сергея Тарасова. В марте было объявлено, что пост первого зама займет спортсмен Дмитрий Носов, но вскоре он покинул Ярославль. Судя по изменениям в должностную инструкцию, можно предположить, что новым претендентом на этот пост станет нынешний директор департамента территориальной безопасности Тимур Полынцев.

Предписанный в инструкции функционал полностью совпадает с тем, чем занимается сейчас Тимур Полынцев. При этом до прихода Полынцева в мэрию такого департамента не существовало, видимо, он был создан специально под него.

Интересно, что должностная инструкция первого заместителя до сих пор была весьма неконкретной. Помимо обязанности заменять мэра на период его отсутствия, первый заместитель мог курировать лишь одно из многочисленных подразделений мэрии — комитет по управлению муниципальным имуществом. И этот пункт появился с приходом на этот пост Сергея Тарасова, именно вопросами городского имущества он наиболее плотно и занимался.

Похоже, ситуация повторяется — функционал первого заместителя вновь переписывается под конкретного претендента. Отметим, что и Тарасов, и Носов, и Полынцев — не ярославцы.