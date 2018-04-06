Мадрид, 6 апреля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Суд Испании предъявил обвинения бывшему главе Национальной полиции Каталонии Хосепу Лиусу Траперо, сообщает газета ABC.

Tangs-hk.com Фемида

5 апреля судья Кармен Ламела возбудила уголовное дело по факту двух преступлений. Траперо подозревается в мятеже и создании преступной группировки.

По версии испанских следователей, руководство Национальной полиции Каталонии умышленно бездействовало во время проведения референдума о независимости 1 октября и в другие дни, когда на улицах совершались беспорядки. По словам судьи, действия полиции «были направлены на то, чтобы блокировать любые помехи стратегическому плану достижения независимости».

Суд полагает, что каталонские сепаратисты создали преступную иерархическую организацию во главе с бывшим председателем Женералитета Карлесом Пучдемоном против испанского государства.

Национальная полиция Каталонии вместо того чтобы помогать испанской полиции и Гражданской гвардии, не предпринимала никаких действий против сепаратистов. Кроме того, суд утверждает, что с помощью секретного канала каталонская полиция передавала информацию о действиях испанских силовиков.

Представительница бывшего руководства Национальной полиции Каталонии Тереза Лаплана обвиняется в бездействии во время беспорядков 20 сентября. Тогда бастующие уничтожили три служебных автомобиля и причинили другой ущерб, в то время как полиция не предпринимала никаких мер. Обвинители требуют до 15 лет лишения свободы для Лапланы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 апреля полиция Каталонии не препятствовала захвату пяти платных автомагистралей, во время которого активисты Комитетов национальной обороны демонтировали шлагбаумы и пропустили автомобили бесплатно.