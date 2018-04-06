Пекин, 6 апреля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Китай будет биться, «чего бы это ему ни стоило», и предпринимать «всесторонние контрмеры», если Соединенные Штаты продолжат предпринимать односторонние протекционистские меры, сообщает 6 апреля агентство «Синьхуа».

Futureatlas.com Флаги США и КНР

Соответствующие заявления последовали после того, как президент США Дональд Трамп попросил торгового представителя США разработать дополнительные тарифные меры на китайский импорт в объеме $100 млрд.

«Касательно китайско-американской торговли, Китай уже занял определенную и совершенно чёткую позицию. Мы не хотим торговой войны, но мы этой войны не боимся», — заявил пресс-секретарь министерства коммерции Китая.

Напомним, что ранее США уже ввели пошлины на ряд китайских товаров в размере от 10% до 20% в общей сложности на сумму $50 млрд с целью исправления дефицита торгового баланса с Китаем на основе «статьи 301» Торгового акта 1974 года.

Китай воспринял это не иначе как начало «торговой войны» против него и принял зеркальные меры по отношению к продукции из США. Новые же меры Вашингтона являются «ответом на ответ» Китая.