Москва, 6 апреля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. 92% жителей России следят за сообщениями, связанными с пожаром в Кемерове. Из них 65% стараются вникать в детали, 27% опрошенных избегают подробностей. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотографии погибших

По мнению 40% участников опроса, работы по оказанию помощи пострадавшим были организованы хорошо, 32% считают, что плохо. 22% затруднились ответить.

91% респондентов считают, что власти должны регулярно информировать население о том, как идёт расследование обстоятельств пожара в торговом центре в Кемерове.

79% респондентов уверены, что обстоятельства трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будут расследованы, и надеются на объективное расследование.

В том, что результаты расследования будут обнародованы СК РФ, сомневаются 21% граждан. По мнению 10%, Следственный комитет не сможет выясниться причины пожара в ТРЦ.

Полагают, что после случившегося ситуация с противопожарной безопасностью в торговых центрах улучшится, 61% респондентов. Уверены, что этого не произойдет, 31%.

В действенность противопожарных мер верят примерно три четверти респондентов. Прежде всего граждане РФ предлагают усилить проверки и контроль, бороться с коррупцией и ужесточить наказания виновникам пожаров и нарушителям противопожарной безопасности.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 1 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Жертвами страшной трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 70 человек пострадали. После пожара подал в отставку глава Кемеровской области Аман Тулеев. Указ о досрочном прекращении его полномочий был подписан главой государства 1 апреля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилёв.

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