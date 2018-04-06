Лондон, 6 апреля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании получило срочную ноту МИД страны о состоянии здоровья гражданки России Юлии Скрипаль — дочери британского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Юлии Скрипаль после того, как она пришла в себя, было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Российские консулы отправятся в Солсбери после того, как получат соответствующее подтверждение.

«Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», — отмечается в сообщении.

В соответствии с нотой МИД Британии посольство России сообщило имена и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль.

В российской дипмиссии выразили надежду, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и даст ответ в кратчайшие сроки.

Накануне полиция Лондона опубликовала заявление Скрипаль, в котором та сообщила, что пришла в себя еще неделю назад и идет на поправку. О состоянии здоровья ее отца британский МИД отказался сообщить, так как он «рассматривается только как британский гражданин».

Это несмотря на то, что, по признанию британской стороны, у него имеется также и российское гражданство и он «полностью сохраняет все права гражданина России».