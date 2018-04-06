Мехико, 6 апреля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето опубликовал 5 апреля видеопризыв к своему американскому коллеге Дональду Трампу, в котором требует уважать достоинство мексиканцев, сообщает издание Welt.

PresidenciaMX 2012-2018 Энрике Пенья Ньето

«Мы готовы сотрудничать, но всегда при условии взаимного уважения, — говорит Пенья Ньето. — Есть что-то, что объединяет всех мексиканцев: это уверенность в том, что никто и ничто не посягает на достоинство Мексики».

Президент утверждает, что его страна стремится выстроить взаимовыгодные институциональные отношения с США на основе взаимного уважения. Он отметил усилия властей Мексики по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией, которые оказывают позитивное влияние на обе страны. Но Дональд Трамп заявил накануне, что Мексика ничего не предпринимает для охраны совместной границы.

«Сенат единогласно осудил агрессивные и необоснованные замечания по поводу мексиканцев и потребовал уважительного отношения, как и положено между соседями, партнерами и союзниками», — заявил Пенья Ньето.

«Мексика — большая и сильная нация. Мы гордимся нашей историей и нашей культурой. Президент Трамп, если ваши недавние замечания основаны на разочаровании во внутренних делах, ваших законах или вашем конгрессе, вы должны обратиться к ним, а не к мексиканцам», — сказал президент. — Мы не допустим, чтобы негативная риторика определяла наши отношения».

Последнее время президент США Дональд Трамп сделал ряд неуважительных высказываний и публикаций относительно Мексики. 5 апреля он заявил, что на границу будут отправлены от 2 до 4 тысяч солдат для борьбы с нелегальными мигрантами из соседней страны. Он угрожает Мексике разорвать взаимовыгодное соглашение о свободной торговле — НАФТА.