Москва, 6 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Под конец торгов 5 ареля нефть Brent нашла в себе силы вернуться на положительную территорию и закрылась в районе $68,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

eluela31 Нефть

Угасание бегства от рисков принесло временное облегчение в сырьевой сегмент, которому одновременно пришлось мириться с укреплением доллара. Но уже на старте торгов 6 апреля ситуация изменилась — котировки черного золота открылись гэпом вниз и снова торгуются ниже уровня $68.

«Новую волну уклонения от рисков, которая накрыла и рынок нефти, поднял президент США Дональд Трамп, который заговорил о рассмотрении вопроса введения тарифов на китайские товары еще на 100 млрд долларов.

После небольшого затишья это стало очередным ударом по рынкам, которые возобновили беспокойство по поводу разжигания торговой войны». — пояснил эксперт.

Учитывая, что КНР настроена серьезно и неоднократно выражала готовность к этому противостоянию, через какое-то время Пекин может озвучить очередные ответные меры, что создает дополнительный негатив для рисковых активов.

«Тема торгового конфликта вышла на передний план не только на фондовых рынках, но и на сырьевых площадках, где настроениями на этой неделе дирижируют Вашингтон и Пекин», — отметил Мащенко.

Так будет, пока градус напряженности между двумя державами не спадет, поскольку по мере обострения конфликта крепнут страхи по поводу здоровья мировой экономики и спроса на энергоносители со стороны Китая, крупнейшего потребителя в мире.

«С технической точки зрения Brent важно удержаться над промежуточной поддержкой $67,30 в ближайшей перспективе, чтобы снова не утратить уровень $67 и не вернуться к двухнедельным минимумам. Учитывая происходящее на рынках, вероятность уверенного возвращения выше $68 сегодня невелика», — полагает эксперт.

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