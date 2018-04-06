Вашингтон, 6 апреля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Представители разведслужб США принимали участие в разработке новых ограничительных мер в отношении крупных бизнесменов России. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

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«Разведывательное сообщество играет определенную роль в определении целей», — передает вещатель.

Источники телеканала не стали раскрывать имена российских бизнесменов, находящихся в новом «санкционном списке». При этом один из них сообщил, что некоторые предприниматели «очень известны».

Ранее ряд СМИ сообщил, что новые санкции США против РФ могут быть введены в ближайшее время. По данным иностранных агентств, ограничительные меры коснутся бизнесменов, «близких к президенту РФ Владимиру Путину».

Основанием для санкций является американский закон «О противодействии противникам Америки через санкции».

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