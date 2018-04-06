Москва, 6 апреля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Рубль подешевел на торгах 5 апреля в паре с долларом, который получил поддержку на фоне временной деэскалации торгового конфликта между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Евро немного снизился в условиях повсеместного ослабления единой валюты на международном рынке Форекс. По итогам сессии наша валюта понесла потери в пределах 0,5% против доллара — до 57,70 руб., а евро опустился в район 70,50 руб.

«Движения российской валюты на этот раз носили более скованный характер и обошлось без обновления минимумов. Однако позиции рубля остаются неустойчивыми по ряду причин», — отметил эксперт.

Это ожидание новых американских санкций в отношении РФ, увеличение интервенций Минфина в апреле, пониженная активность экспортеров в начале месяца, нестабильная нефть и угроза торговой войны, которая снижает интерес к высокодоходным активам.

«В таких условиях можно надеяться в лучшем случае лишь на локальное ослабление давления при условии ухудшения динамики доллара.

Помимо вышеперечисленных факторов, 6 апреля рынок обратит особое внимание на статистику по рынку труда США, которая задаст тон всем долларовым парам», — пояснил Ковалев.

После резкого роста в феврале рост занятости мог замедлиться в марте и это не станет медвежьим фактором для американской валюты, которой особенно важны показатели зарплат. Если они улучшатся, доллар укрепит свои позиции повсеместно, что усилит давление на рубль.

«Учитывая возобновившееся бегство от рисков и снижение цен на нефть после анонсированных Трампом тарифов еще на 100 млрд долларов против Китая, уже на старте торгов 6 апреля рубль продолжит снижение, а во второй половине дня коррективы в ход торгов внесут экономические данные из США», — считает эксперт.

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