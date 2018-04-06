Пермь, 6 апреля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Верховный суд РФ признал недействующим приказ Региональной службы по тарифам Пермского края об утверждении спорных нормативов потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, таким образом, нормативы ОДН признаны недействительными. Об этом на своей странице в соцсети сообщил юрист Виталий Степанов.

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Стоит отметить: на региональном уровне суд вынес такое же решение в декабре 2017 года. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что требования, регламентирующие порядок определения нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с применением расчётного метода при определении норматива были существенно нарушены. Это повлекло за собой решение суда о признании нормативов недействительными.

Однако вердикт краевой судебной инстанции не устроил РСТ и энергетиков. Региональная служба по тарифам и Пермэнергосбыт подали апелляционные жалобы, но в их удовлетворении Верховный суд РФ отказал.

«К курьёзным моментам процесса нужно отнести то, что РСТ вообще не смогла найти и представить в суд первоначальные расчёты спорных нормативов, послужившие основанием их принятия», — отметил Степанов.

Добавим, что в решении суда Пермского края указано, что представитель ответчика и свидетель дали показания, согласно которым расчёт нормативов специалистами РСТ до издания оспариваемого приказа не производился. Он должен был производиться сотрудниками минстроя региона, поскольку этими полномочиями ведомство было наделено до 1 июня 2017 года, и вся подготовительная работа, предшествующая утверждению тарифов, в том числе их расчёт, входили в обязанности минстроя. Однако расчёты специалистов минстроя в РСТ не передавались, и по требованию суда ответчик не смог их предоставить, поскольку они не были обнаружены. В результате суд был лишён возможности исследовать первичные документы.

Однако ответчик предоставил расчёты, выполненные с целью подтверждения правильности оспариваемых нормативов, но в них выявлены несоответствия. Например, учитывалась, что в каждом доме установлены система противопожарного оборудования и дымоудаления, а также дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования, насосное оборудование водоснабжения и другое оборудование, установленное на самом деле не во всех домах. Между тем, ответчик учитывал это оборудование в своих расчётах, исходя из предположения, что оно может быть установлено в будущем, поэтому должно быть учтено. Суд подчеркнул, что эти доводы не может признать обоснованными.