Калуга, 6 апреля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Завод Volkswagen Group Rus в Калуге удостоился награды Transformer of the Year за достижения в 2017 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в пресс-службе предприятия.

Фото пресс-службы завода Volkswagen в Калуге Сотрудники завода, отмеченные за эффективную работу

Отмечается, что калужское предприятие продемонстрировало лучшие показатели эффективности среди 18 заводов марки Volkswagen в мире. Речь идёт о таких показателях, как повышение производительности труда, оптимизация производственных и логистических затрат, снижение экологической загрузки, оптимальное использование инвестиций.

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Завод Volkswagen Group Rus стал самым успешным из 18 производственных площадок по всему миру благодаря грамотному планированию и адаптации к растущему внутреннему и глобальному рыночному спросу»,

Оптимизации производственных процессов позволила сократить время, затрачиваемое на производство одного автомобиля, на 17%. Улучшились на предприятии и целевые количественные показатели по отходам на захоронение в расчёте на один произведённый автомобиль.

«Награда Transformer of the Year — это важный шаг на пути к реализации новых амбициозных целей, стоящих перед нами», — заявил директор завода Оливер Грюнберг.

Ранее столь престижной награды два года подряд удостаивался завод Volkswagen de Mexico в Пуэбле.

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Калужский завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Škoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1,6 MPI серии EA211.

На автомобильном заводе в Калугее производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Škoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тысяч двигателей в год. В 2017 году с конвейера калужского завода Volkswagen Group Rus сошло 118 500 автомобилей (+7,7% по сравнению с показателем 2016 года).