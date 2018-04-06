Барнаул, 6 апреля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Алтайском крае проводят восстановительные работы на автодорогах и мостах, разрушенных первой волной паводка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном дорожном министерстве, сегодня, 6 апреля, начато устройство мостового полотна из деревянного настила мостового перехода через р. Ануй на дороге «К — 12 — Елиново — Рыбное». На этом объекте задействовано около десяти человек и несколько единиц техники. Движение предполагается открыть к середине следующей недели.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Паводок на Алтае

Также известно, что движение по мосту через р. Ануй на автодороге «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай» и через путь через р. Солонешка на автодороге «Алексеевка — Березовка — Солонешное» уже восстановлены. В Краснощёковском и Алтайском районах закончить очистку дорог от осадков помогает более 300 единиц техники.

Сравнивая паводок этого года с событиями 2014 года, заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству региона Дмитрий Коровин отметил, что ситуация не катастрофична.

«Колоссальное обновление дорожной инфраструктуры, выполненное после масштабного наводнения, позволило создать определённый запас прочности в предгорных районах Алтайского края», — считает чиновник.

Сегодня на особом контроле минстройтранса Алтайского края находятся шесть районов. Мониторинг паводковой обстановки и патрулирование участков автомобильных дорог и искусственных сооружений ведётся постоянно.

Напомним, в результате паводка, начавшегося на Алтае в конце марта 2018 года из-за резкого потепления, в зону подтопления попали 1 825 приусадебных участков и 467 жилых домов с населением 1 240 человек. Более тысячи человек пришлось эвакуировать. Но в начале апреля морозы дали временную передышку, а уже сегодня, 6 апреля, температура воздуха достигнет плюсовой отметки и таяние снега и льда продолжатся. В регионе ведён режим ЧС.

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