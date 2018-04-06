Триполи, 6 апреля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Бывший переводчик лидера Ливии Муаммара Каддафи Мифтах Миссури рассказал о визите в Ливию бывшего президента Франции Николя Саркози, в ходе которого Каддафи обещал поддержать его предвыборную кампанию.

20minutes.fr Николя Саркози

По словам Миссури, визит будущего президента, а тогда министра внутренних дел Франции состоялся в 2005 году.

«Саркози сказал, что он собирается баллотироваться на пост президента в 2007 году. Ливийский лидер ответил ему, что это радостная новость и что было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал бы президентом Франции», — цитирует переводчика RT.

Каддафи обещал Саркози всяческую поддержку и помощь и позже представители предвыборного штаба политика встретились с ливийскими чиновниками. В ходе этой встречи был составлен документ, согласно которому штаб Саркози просил о выделении €50 млн в качестве ливийской поддержки предвыборной кампании.

В дальнейшем документ был передан Каддафи, который «распорядился уменьшить сумму до €20 млн». И позже Каддафи неоднократно говорил об этом — и в телеинтервью, и лично переводчику.

Напомним, 20 марта бывший президент Франции Николя Саркози был взят под стражу, его подозревают в получении средств на предвыборную кампанию 2007 года из Ливии. Его уже несколько раз допрашивали.

Следствие полагает, что Саркози получил несколько десятков миллионов долларов от Муаммара Каддафи в обмен на обещание соблюдать интересы Ливии. Николя Саркози выиграл выборы и был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Некоторые аналитики высказывали мнение, что нежеланием Саркози выполнять эти обещания и было обусловлено то, что президент Франции выступал одним из главных сторонников военных ударов по Ливии.

В результате гражданской войны, развязанной не без участия Франции и Саркози в 2011 году, после интервенции стран НАТО и убийства лидера «Ливийской Джамахирии» Муамара Каддафи, африканское государство Ливия уже семь лет остается фактически разрушенным, разделенным государством.