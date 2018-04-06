Курган, 6 апреля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В первую неделю апреля в Курганской области успели дважды эвакуировать сотни посетителей из одного и того же торгового центра, обсудить проблемы поведения детей в школах и детских домах. А сотрудники системы исполнения наказаний выступили с официальными разъяснениями попытки массового суицида заключенных.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

Сироты недоедают, курят и пьют

В Зауралье проводится прокурорская проверка в связи с событиями в Челябинском детском доме, где воспитателей подозревают в растлении несовершеннолетних.

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С целью выявления противоправных деяний сотрудники прокуратуры проводят опрос сирот, выпускников детских домов, приемных родителей, взявших на воспитание несовершеннолетних, организована горячая линия. Прокурорская проверка 24 детских домов и интернатов Курганской области выявила факты причинения детям телесных повреждений, хищения личных вещей, применения сотрудниками недопустимых методов воспитания. Сироты жалуются на отсутствие игрушек и недоедание. Сами дети курят и пьют спиртные напитки. Происходит это по причине невнимания воспитателей и правоохранительных органов, а также отсутствия эффективного психологического сопровождения, считают в прокуратуре Курганской области. Надзорные мероприятия продолжаются.

Чтобы в школах не стреляли…

Неуправляемость поколения Z для Курганской области — не нарождающаяся тенденция, а свершившийся факт. Необходимость менять взаимоотношения родителей и школьной среды после стрельбы в школе №15 города Шадринска — сейчас первоочередная задача образования в Зауралье. Напомним, 21 марта ученица седьмого класса расстреляла семерых одноклассников из пневматического пистолета, который ей пронесла в школу двоюродная сестра, учащаяся той же школы. Пострадавшие отделались синяками и ссадинами. Прошло две недели, но пресс-служба СУ СКР по Курганской области не даёт комментариев о ходе доследственной проверки. Не дана и правовая оценка поступку девочек.

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Класс, где произошла стрельба, отправлен в санаторный лагерь. Стрелявшая девочка после обследования психологами также отправляется в санаторный лагерь, но другой. В школах Курганской области усилят пропускной режим, поставят металлоискатели, увеличат число камер видеонаблюдения, усилят школьные штаты психологами.

«Новая социокультурная ситуация развития современных детей и подростков ставит совершенно новые задачи психологического обеспечения системы образования. Если всё оставить так, как оно есть, буллинг (травля — прим. ИА REGNUM), подростковые суициды, самоповреждающее поведение подростков и школьная стрельба будут обыденной реальностью», — считает доктор психологических наук, руководитель Курганского отделения «Федерации психологов образования России» Михаил Чумаков.

Эхо кемеровского пожара

После трагичиских событий 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово, где во время пожара погибли 64 человека, 41 из них — ребёнок, по всей стране проходят тактико-пожарные учения и проверки безопасности в случае возгорания зданий с массовым пребыванием людей. В Курганской области также проводятся надзорные мероприятия, звучат учебные тревоги. ТРЦ «ГиперСити» 5 апреля дважды пришлось эвакуировать посетителей.

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Сперва прозвучала учебная противопожарная тревога. Только сотрудники торговой точки вздохнули с облегчением, отработав основные навыки пожарной эвакуации, в 12:28 к ним приехали оперативные службы. По сообщению полицейской пресс-службы, поступил анонимный звонок о подозрительном предмете в ТРЦ. Саперы с собаками прочесали торговый центр, но сообщение оказалось ложным. Сейчас полицейские ищут «шутника» и отмечают, что ТРЦ «ГиперСити» и ранее «минировали» «телефонные террористы».

Протест как шантаж?

Социальные сети стали поставщиком шокирующей новости о массовой попытке суицида в исправительной колонии №1 города Кургана. Сообщалось, что заключенных избивают. И они протестуют.

Пресс-служба регионального УФСИН дала разъяснения, что при переводе части осужденных из одного общежития в другое некоторые из них проявили неповиновение.

«Чтобы достичь своих целей, осужденные решили использовать шантажно-демонстративный способ воздействия на администрацию колонии. Восемь человек нанесли себе незначительные повреждения предплечий… Прибывшим сотрудникам учреждения осужденные пояснили, что отказываются от перевода в другой отряд. Физическая сила в отношении осужденных не применялась», — сообщает УФСИН.

Повреждения оказались поверхностными. Раны были обработаны дезинфицирующими средствами. С каждым осужденным, принимавшим участие в акции протеста, побеседовали уполномоченный по правам человека в Курганской области и члены Общественной наблюдательной комиссии Курганской области.

В соцсетях, однако, не утихает волна недоверия к сотрудникам УФСИН. Знакомые с местами не столь отдалёнными курганцы считают, что перевод в другой отряд с более жёсткими условиями или туда, где есть больные люди, мог спровоцировать акцию протеста. И просят не забывать, что от сумы и тюрьмы никто не застрахован.