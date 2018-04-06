Горно-Алтайск, 6 апреля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай, между Чуйской и Курайской степями, найдены реликтовые формы запасов льда времён последнего похолодания на Земле. Открытие принадлежит ассистенту кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета Алтайского госуниверситета (АлтГУ) Галине Дьяковой. Её проект «Исследование внутреннего строения гляциально-мерзлотных каменных образований Алтая на основе геофизических методов» поддержан Российским фондом фундаментальных исследований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АлтГУ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Термин «гляциально-мерзлотные каменные образования» изначально был предложен учеными Алтайского госуниверситета (в научном мире данные образования чаще всего называются каменными глетчерами). Они представляют собой скопления каменного материала, сцементированного льдом, обладающие способностью к самостоятельному движению под действием силы тяжести.

«Основная наша задача — оценить с помощью геофизических методов объём льда в каменных глетчерах. Ведь это неучтенный источник пресной воды, о ценности которой в современном мире, на мой взгляд, уже излишне говорить», — пояснила Галина Дьякова.

По её словам, в России такие исследования начали проводить совсем недавно, но уже первые результаты работ впечатляют: на территории Алтая было выявлено и описано более 5 тысяч каменных глетчеров, которые не фигурируют ни на одной карте или в описании территорий. Поэтому сейчас перед учеными стоит непростая задача — оценить объёмы законсервированного льда.

Дело в том, что внутренний состав гляциально-мерзлотных каменных образований очень сложно исследовать из-за большого объёма обломочного каменного материала. Пробурить их проблематично, но, используя геофизические методы, такие как радиозондирование и электрозондирование, можно узнать особенности внутреннего строения.

Напомним, по одной из версий, последнее оледенение в долинах Чуи и Катуни на Юго-Восточном Алтае происходило здесь 90−100 тысяч лет назад. О том, что за последние пять лет таяние ледников Катунского хребта ускорилось, в январе 2017 года сообщили исследователи из Барнаула после проведения полевых исследований на ледниках.