Москва, 6 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Снижение напряженности относительно угрозы разрастания торговой войны между США и Китаем позволило 5 апреля цене на Brent закрыться в небольшом плюсе. Рост котировок был ограничен уровнем $68,90, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть

Сегодня, 6 апреля, на торгах в Азии Brent подешевел на 1%, до $67,78 за баррель. Нефтяной рынок попал под давление на фоне нового заявления президента США Дональда Трампа.

Он поручил торговому ведомству страны рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары еще на $100 млрд.

Рынок на данный момент слабо отреагировал на его заявления. Теперь инвесторы и трейдеры ожидают, чем ответит Китай на случай введения новых тарифов на импорт.

С ростом напряженности под угрозой окажется уровень $65,70, тогда как примирительный характер комментариев сторон разрядит обстановку и позволит участникам рынка вновь сфокусироваться на макроэкономических показателях.

Напомним, 5 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,45%, до $68,33 за баррель, WTI — на 0,33%, до $63,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,72 за баррель.

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