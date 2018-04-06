Молдавия требует уважения от России, АТО в ДНР сменит формат: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Большое достоинство»: что показала России «осмелевшая» Молдавия;
- Смена формата: Порошенко заявил, что «АТО» закончится в мае;
- Льготный полёт: правительство РФ пояснит, почему нет в продаже субсидированных авиабилетов;
- Новая мера пресечения: нарушителей ограничат в действиях;
- Недовольны курсом биткоина: «первый в России» криптообменник могут проверить.