Вашингтон, 6 апреля, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Объявление о новых антироссийских санкциях будет сделано Белым домом 6 апреля, пишет The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Администрация [президента США Дональда] Трампа намерена ввести санкции в отношении ряда лиц из правящей элиты России в пятницу, реализуя давно обещанные конгрессом карательные меры в ответ на вмешательство Москвы в выборы 2016 года», — пишет издание.

По данным источников издания, до этого США планировали ввести санкции в рамках дела о «вмешательстве России» в президентские выборы, на которых победил Трамп. Но это было до сообщения о случившемся в городе Солсбери (Великобритания), где был отравлен бывший российский сотрудник разведки Сергей Скрипаль.

Источники ожидают, что после новых санкций отношения с Москвой осложнятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля британское агентство Reuters обнародовало данные о готовящихся в США новых санкциях против бизнесменов, «близких к президенту РФ Владимиру Путину».

В качестве повода были названы «положительные результаты» расследования о «вмешательстве» Москвы в выборы в США 2016 года. Расследование еще не окончено, но санкции вводятся на основании закона «О противодействии противникам Америки через санкции».

В США в 2017 году был принят закон о санкциях из-за президентских выборов, которые выиграл Трамп. Сам 45-й президент США отрицает наличие какого-либо сговора с Москвой.