Якутск, 6 апреля, 2018, 05:58 — ИА Регнум. С начала 2018 года аппарат Государственного собрания Якутии объявил несколько закупок, цель которых — покупка сувениров и золотых часов, а также приобретение книг, картин, цветов, услуг ведущих на торжественных мероприятиях и продуктов для угощения депутатов и гостей. Общая сумма трат на то, без чего в кризисной для республики финансовой ситуации можно было бы обойтись, составляет 6,3 млн рублей, в том числе 5,2 млн — только на подарки, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта госзакупок.

Госзакупки Часы

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Почти 3,5 млн рублей ушло только на золотые часы (41 мужские и 35 женских). Эти подарки изготовлены из золота 585 пробы, их циферблаты закрыты высокопрочным минеральным стеклом с сапфировым напылением. Вес золота в мужских часах составляет не менее 14 гр., в в женских — 6,2 гр., цена их одного экземпляра — 60 и 30 тыс. соответственно.

Помимо этого, закупаются ещё и стальные часы. На них потратят 398 тыс. рублей (67 мужских и 40 женских).

Ещё 820 тыс. рублей израсходованы Госсобранием из бюджета Якутии на сувениры: 125 чоронов (национальный якутский сосуд) разного размера, 60 памятных позолоченных латунных медалей (ценой 2,5 тыс. рублей каждая) и 70 флажков на подставке (стоимость одного — 5 тыс.рублей).

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Госсобрание также закупило на 500 тыс. рублей 427 букетов для вручения (из герберов, роз, хризантем, гвоздик, альстромерий) и 700 гвоздик поштучно, на 250 тыс. — продукты для проведения межрегиональных и протокольных мероприятий (чай, кофе, фрукты, шоколад). Отдельно 200 тыс. рублей заплатят ведущим, которые будут проводить в республиканском парламенте торжественные мероприятия.

Из бюджета также потратили деньги на покупку тысячи экземпляров собрания сочинений Андрея Кривошапкина (782 тыс. рублей) и десяти картин (150 тыс. рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Якутии в 2018 году наполняется гораздо хуже, чем планировалось: недопоступление средств в казну по разным оценкам составляет 10−20 млрд. рублей. Что делать в этой ситуации, непонятно: допустимого законом кредитного порога республика уже достигла и по последним данным уже имеет почти 55 млрд. долгов. Депутаты и чиновники теперь думают, где брать деньги на запланированные расходы, министерство финансов Якутии объявило аукцион на выпуск облигаций госзайма республики на 11,5 млрд. рублей.