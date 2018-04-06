Краснослободск, Волгоградская область, 6 апреля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Вот уже несколько месяцев заведующая детским садом «Елочка» г. Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области Татьяна Селезнева вместе с родителями своих воспитанников пытается добиться от руководителя ООО «Содружество» Анатолия Соколова выполнения ремонтных работ канализации дошкольного учреждения согласно им же составленной смете. Заведующая отказывается подписывать акт приемки и выплачивать деньги до тех пор, пока работа не будет выполнена надлежащим образом и канализационные стоки перестанут подтапливать здание. Видя бездействие подрядчика, Селезнева пыталась привлечь к решению конфликта непосредственное начальство, Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру. Но, видимо, такая позиция не устраивает чиновников из отдела образования Среднеахтубинского района, которые настоятельно рекомендовали привлечь к выполнению ремонтных работ именно Соколова, — 4 апреля, в первый после временной нетрудоспособности рабочий день, Татьяне Ювелинарьевне сообщили об увольнении. То с чего началась и как развивалась эта «грязная» история, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено родителями воспитанников детского сада Течь канализации в подвале детского сада «Елочка»

Необходимость ремонта канализации в детском дошкольном учреждении «Елочка» г. Краснослободска назрела уже давно. Канализации уже тридцать лет, и за это время ее не ремонтировали ни разу. Нечистоты из учреждения накапливались в септике и вывозились по-старинке — машиной-ассенизатором. Поэтому когда в июле 2017 г. в районном отделе образования выделили деньги на устройство канализации с подключением в городской коллектор, в детском саду это решение восприняли с энтузиазмом.

Проржавевшая труба

По словам заведующей, руководитель отдела образования Среднеахтубинского района Борис Чеботарев порекомендовал ей для заключения договора ООО «Содружество», ранее занимавшееся поставкой в детский сад продуктов питания. Поскольку проводить конкурс на выполнения работ стоимостью до 400 тыс. рублей законодательство не требует, Селезнева на такой вариант согласилась.

Зарегистрированное в хуторе Клетском Среднеахтубинского района ООО «Содружество», согласно выписке из ЕГРЮЛ, — организация многопрофильная. Несмотря на то что основной ее деятельностью является «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», работникам организации по силам также производить «строительство жилых и нежилых зданий», «строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения», «разборку и снос зданий», земляные, штукатурные, малярные, стекольные, столярные и плотничные, кровельные, каменные и кирпичные, бетонные и железобетонные работы, работы по монтажу стальных строительных конструкций, по строительству фундаментов, по монтажу строительных лесов, по устройству покрытий полов и облицовке стен и т. п.

Такие широкие возможности подрядчика не способствовали, однако, качественному выполнению работ: сотрудники ООО «Содружество» не смогли уложиться ни в оговоренный договором срок, ни в выделенные заказчиком дополнительные сроки для ликвидации выявленных неисправностей: качество работ не соответствовало строительным нормам и правилам (СНиП), их объем отличался от подрядчиком же составленной сметы, а часть работ вообще сделана не была.

Новую канализацию директор ООО «Содружество» Анатолий Соколов должен был сдать еще 1 октября 2017 года, затем попросил предоставить ему время до 1 декабря, но и в этот срок работы закончены не были.

Приемка работ после предоставления подрядчику времени для устранения недостатков была проведена лишь 26 января 2018 года.

«На приемку канализационной системы мы приглашали и Роспотребнадзор, и природоохранные организации, и администрации города и района, но на официальную приемку никто к нам не пришел», — сообщает заведующая.

В результате была создана комиссия, куда вошли сотрудники детского сада «Елочка» и рекомендованный районным комитетом образования инженер. Работа комиссии повторно выявила ряд недостатков, составила соответствующий акт, в котором Соколов расписался без замечаний, но недостатки так и не устранил.

Тем временем нечистоты продолжали поступать в подвал детского сада, а к заведующей зачастили представители местной администрации.

По словам Селезневой, регулярно в детский сад приезжал глава администрации Краснослободска Владимир Сурков, приезжали первый заместитель главы Среднеахтубинского района Анатолий Кузьмин, председатель районного комитета образования Чеботарев.

«Подпиши акты выполненных работ!» — требовали они. Они хотели, чтобы все акты были подписаны до выборов. Я сказала: «Сумма немаленькая — 400 тысяч. Пока работы не будут выполнены, я подписывать отказываюсь», — рассказывает заведующая.

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Но высокие чиновники настаивали: «Вы подпишите, а мы потом все сделаем». Селезнева продолжала стоять на своем.

Если вначале подрядчик соглашался с выводами комиссии по приемке и писал гарантийные письма с обязательствами все исправить, то потом стал заявлять, что все работы выполнены им должным образом. К защите Соколова подключились в администрации Среднеахтубинского района: 9 января юристом-консультантом районного комитета по образованию Татьяной Родиной была подготовлена справка о том, что детский сад предъявляет завышенные требования к ООО «Содружество».

Для помощи в создавшейся ситуации заведующая привлекла имеющего аттестацию Ростехнадзора технического специалиста-инженера Николая Чугунова и юриста-эксперта в сфере государственных и муниципальных закупок Анатолия Маркова, обоим были выданы доверенности на представление интересов детского сада в судебных и правоохранительных органах.

Вот какой комментарий дал корреспонденту ИА REGNUM привлеченный заведующей юрист:

«Мы приглашали специалистов для проведения независимой экспертизы построенной системы канализации. Та экспертиза, которую мы провели, сделала однозначный вывод: «Объем выполненных подрядчиком работ не соответствует смете, качество работ не соответствует строительным нормам и правилам, и систему канализации в таком виде эксплуатировать нельзя». Однако, администрация района уже трижды присылала своих специалистов Комитета по капитальному строительству, которые составляли акты о нормальной работе системы канализации. Создается впечатление, что администрация пытается защитить этого подрядчика. С какими целями она это делает?»

Кроме того, Марков рассказал, что после того как Татьяна Селезнева 19 марта была вынуждена уйти на больничный, уже 20 марта председатель Комитета по образованию Среднеахтубинского района Чеботарев требовал от исполняющей обязанности Литвиновой немедленно (прямо у него в кабинете) отозвать выданные Селезневой доверенности техническому специалисту и юристу. Литвинова этого делать не стала, и уже 27 марта комитетом образования была назначена новая исполняющая обязанности Наталья Елисеева. Первым делом новая и. о. отозвала вышеуказанные доверенности.

В свою очередь, технический специалист пояснил, что в настоящее время контракт между детским садом и ООО «Содружество» расторгнут, поскольку организация-подрядчик не выполнила работы:

«26 января работа не была принята. Ему <подрядчику> <19 февраля> было написано уведомление о расторжении контракта. Если что-то ему не нравится, он может подать в суд. Но дело-то не в этом. Дело в том, что из-за его халатного отношения к своей работе пять месяцев воспитанники детского сада находятся, можно сказать, в дерьме».

По словам Чугунова, смету на выполнение работ составлял сам Соколов, а утверждена она была Комитетом по капитальному строительству администрации Среднеахтубинского района.

«В разделе номер два сметы указано, что Подрядчик должен закопать емкость-накопитель. На это были отпущены деньги, но емкость как была на земле, так там и стоит, поэтому канализационным стокам стекать некуда, они накапливаются в проходных колодцах под детским садом, из-за чего в системе канализации создаётся подпор и стоки поступают в подвал, — поясняет специалист. — Вообще в работе было допущено много нарушений, например, неправильно подобран и установлен насос».

Между тем сам директор ООО «Содружество» считает, что все работы ими были выполнены, о чем, по его словам, составлены акты и имеются соответствующие решения комиссии.

«Во-первых, фекалии в подвале как текли три-четыре года назад, так они и текут, — поясняет ситуацию Анатолий Соколов. — Во-вторых, я ремонт в подвале никакой не делал, мы делали канализацию наружную».

Однако в распоряжении редакции имеется заключение строительно-технической экспертизы канализации МДОУ «Детский сад «Елочка», выполненное ООО «Эксперт Система» г. Волжского. По информации выполнившего экспертизу судебного строительного-технического эксперта, работы не проводились по 18 пунктам локально-сметного расчета, а еще по четырем пунктам были выполнены не в полном объеме. В итоге эксперт отмечает следующее: эксплуатация канализационной насосной станции невозможна, так как работы выполнены не в полном объеме и с нарушением обязательных требований, установленных законами и иными нормативными актами.

Прорыв трубы

Согласно заключению комиссии по приемке, выявленные нарушения в совокупности дают эффект того, что канализационные стоки не проходят в городской коллектор, а застаиваются в проходных колодцах-успокоителях, из-за чего образуется подпор в системе канализации здания.

А пока руководство детского сада безрезультатно направляло письма по организациям и ведомствам, 29 января Соколов письменно уведомил Селезневу о том, что в случае отсутствия оплаты он вынужден будет отключить канализацию. Сам директор ООО «Содружество» объяснил, что сделанная им система требует регулярного обслуживания, и поскольку такого договора с ним заключено не было, то он посчитал необходимым систему отключить, о чем и сообщил заведующей.

Руководство детского сада ответило обращением в районную прокуратуру и полицию — ведомства не отреагировали. А уже 6 февраля после отключения канализации детские площадки около садика начали заливаться нечистотами из переполненных колодцев. После того как от имени детского сада последовало обращение в областную прокуратуру с жалобой на бездействие прокуратуры районной, Селезнева была вызвана к главе Среднеахтубинского района Геннадию Шевцову, члену Волгоградского регионального совета партии «Единая Россия», секретарю местного Среднеахтубинского отделения партии.

Геннадий Александрович, по словам заведующей, попросил ее не устраивать «бурю районного масштаба», а подписать акты приемки, в противном случае обещал «принять к ней меры».

Далее, 14 февраля Татьяна Селезнева опубликовала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, где рассказала об оказываемом на нее давлении и просит главу государства о помощи.

Поддержку принципиальному руководителю детского сада оказывает инициативная группа родителей. Несмотря на то, что некоторые из них вдруг начинают получать сообщения в соцсетях от неких доброжелателей с «дружескими советами» «не склонять власть», чтобы не попасть потом «в мясорубку», активисты настроены решительно. Все вопросы родители выясняют онлайн, транслируя разговоры с чиновниками в интернет, однако местные СМИ этот вопрос мало интересует.

«Особенно странно то, — отмечает один из родителей Егор Поздняков, — что местные СМИ отказываются замечать недобросовестность подрядчика и представляют ситуацию как конфликт заведующей и администрации. А между тем вопрос именно в том, что работа выполнена с нарушениями. И действия заведующей, как бы к ней кто ни относился до этого момента, здесь продиктованы ответственной гражданской позицией, я бы назвал ее героической. Это именно такая позиция, которой кое-кому не хватило в печально знаменитом кемеровском торговом центре при приемке работ по укладке электрокабелей».

Но у администрации Среднеахтубинского района совсем другое видение вопроса. На прошедшем 22 марта родительском собрании глава районного комитета образования Борис Чеботарев и начальник правового отдела Сергей Варваровский уверяли родителей, что «проблем с канализацией нет» и она работает нормально.

Видимо, в подтверждение своей правоты 4 апреля Чеботарев принял решение об увольнении Татьяны Селезневой с должности заведующей МДОУ «Детский сад «Елочка». А назначенные в качестве новых представителей детского учреждения чиновники районной администрации Татьяна Родина и Богдан Мороз отозвали выдвинутые ранее претензии к подрядчику на состоявшемся 2 апреля заседании в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области.