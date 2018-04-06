Москва, 6 апреля, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Проверка проведена на территории России Инспекционной группой технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщили в Минобороны РФ.

Wolfhazmat.de Склад химического оружия

Уточняется, что за минувшую неделю представители ОЗХО провели в России одну инспекцию.

Напомним, ОЗХО занимается контролем за соблюдением запрета на использование химического оружия, а также ликвидацией его запасов.

Проведение инспекции в России связано с британскими обвинениями в адрес Москвы, якобы причастной к отравлению в городе Солсбери (Великобритания) Сергея и ЮлииСкрипаль.

Россия является страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия, в соответствии с которой в стране под контролем ОЗХО были уничтожены все запасы этого оружия массового поражения.

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После обвинения Лондона, не подтвержденного ни одним фактом, будто бы в России есть химическое оружие, которым и отравили Скрипалей, Москва инициировала встречу в Гааге (Нидерланды), предложив расследовать инцидент в Солсбери совместно.

Несмотря на это, британская сторона скрывает какие бы то ни было данные по так называемому делу Скрипаля. Официально было объявлено лишь, что анализы лаборатории исследовательского центра Портен-Дауна (Солсбери) определили: Скрипалей отравили боевым отравляющим веществом (якобы «Новичком»), но из России ли оно, установить не удалось.