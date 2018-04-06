Москва, 6 апреля, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Уверенность Вашингтона в том, что Пекин сдаст позиции в торговой войне, не оправдалась, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Китайский ответ

Комментируя заявления из Вашингтона о том, что китайцы не станут воевать с США на экономическом фронте, Пушков написал:

«Просчет США: там сочли, что Китай пойдет на уступки в торговом споре. Это была ошибка. Пекин в 24 часа выставил США ответные списки американских товаров, на которые вводятся ввозные пошлины. Китай готов к торговой войне».

«Прямое давление Вашингтона уже на первый раз даёт сбой», — подчеркнул сенатор.

Напомним, торговая война с Китаем инициирована Вашингтоном: 23 марта американский президент Дональд Трамп подписал меморандум, озаглавленный «О борьбе с экономической агрессией Китая».

Кроме того, лидер Соединенных Штатов объявил, что его администрация решилась выступить против Пекина на торговом фронте.

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США пытаются таким образом «нормализовать внешнеторговый баланс», введя 25%-ные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин в свою очередь объявил о вводе дополнительных пошлин на ряд американских товаров и инициировал разбирательство с Вашингтоном в ВТО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что сомневается в решимости Пекина всерьез противостоять Вашингтону в торговой войне.

«Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — сказал он в эфире Fox News.