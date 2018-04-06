Трамп объявил «поход на Китай»
Вашингтон, 6 апреля, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Решимость выступить «против Китая» высказал американский президент Дональд Трамп, передает телекомпания АВС News.
«Долгие годы ни один президент не хотел идти против Китая экономически. Но мы это сделаем», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, у США большие проблемы с Пекином — за 2017 год торговый дефицит составил $500 млрд.
Напомним, США при Трампе инициировали обострение экономических отношений со своим крупнейшим экономическим партнером — Китаем. Трамп решил осложнить развитие партнера, подписав 23 марта меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».
Цель Вашингтона — снизить поступление на американский рынок китайских товаров. Американское руководство объясняет это тем, что Пекин якобы проводит политику протекционизма.
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Пекин, узнав о решении Трампа, обвинил в протекционизме Вашингтон, вводящий пошлины на ряд китайских товаров. Китайские власти обещали Вашингтону ответные меры и составили свой список американских товаров, на которые налагаются новые пошлины.
Как отмечают эксперты, проблемы в связи с решением Трампа грозят не только Китаю, для которого США являются основным рынком сбыта, но и Вашингтону, хотя бы потому, что американский рынок нуждается в китайских товарах и их пока нечем заменить.
Как ранее сообщали американские СМИ, США опасаются Китая, который как член ВТО «представляет угрозу» для Вашингтона с точки зрения экономической экспансии.
По мнению экспертов, политика Трампа в отношении Китая отличается от линии его предшественников, поскольку Вашингтон опасается «глобализации по-китайски».