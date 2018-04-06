Вашингтон, 6 апреля, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Решимость выступить «против Китая» высказал американский президент Дональд Трамп, передает телекомпания АВС News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Долгие годы ни один президент не хотел идти против Китая экономически. Но мы это сделаем», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, у США большие проблемы с Пекином — за 2017 год торговый дефицит составил $500 млрд.

Напомним, США при Трампе инициировали обострение экономических отношений со своим крупнейшим экономическим партнером — Китаем. Трамп решил осложнить развитие партнера, подписав 23 марта меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».

Цель Вашингтона — снизить поступление на американский рынок китайских товаров. Американское руководство объясняет это тем, что Пекин якобы проводит политику протекционизма.

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Пекин, узнав о решении Трампа, обвинил в протекционизме Вашингтон, вводящий пошлины на ряд китайских товаров. Китайские власти обещали Вашингтону ответные меры и составили свой список американских товаров, на которые налагаются новые пошлины.

Как отмечают эксперты, проблемы в связи с решением Трампа грозят не только Китаю, для которого США являются основным рынком сбыта, но и Вашингтону, хотя бы потому, что американский рынок нуждается в китайских товарах и их пока нечем заменить.

Как ранее сообщали американские СМИ, США опасаются Китая, который как член ВТО «представляет угрозу» для Вашингтона с точки зрения экономической экспансии.

По мнению экспертов, политика Трампа в отношении Китая отличается от линии его предшественников, поскольку Вашингтон опасается «глобализации по-китайски».