Баку, 6 апреля, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

president.az Ильхам Алиев

«За последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также, несмотря на огромные инвестиционные проекты, у нас была проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20% от ВВП», — сказал Алиев.

По его словам, валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт, то есть, как пояснил Алиев, при желании Азербайджан может расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев.

«Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 млрд долларов», — поведал президент Азербайджане.

При этом он назвал ещё несколько данных, которые по мнению аналитиков, также вызывают большие сомнения.

«За последние 15 лет было создано 1,4 млн рабочих мест, но за эти же годы население Азербайджана выросло на 1,5 млн человек. Поэтому наша экономика постоянно должна опережать демографию», — сказал Алиев.

Из значимых достижений последних лет он отметил энергетический сектор. По словам Алиева, Азербайджан стал страной — экспортером электроэнергии.

«Мы стали экспортером газа, хотя в недавнем прошлом мы импортировали газ. Мы осуществили крупные нефтегазовые проекты, которые позволяют нам аккумулировать большие финансовые ресурсы. Очень активно инвестировали в транспортную инфраструктуру как внутри страны, так и в региональную. Тем самым заложили основу для устойчивого развития на будущее», — сказал Алиев.

Он также отметил, что стране необходимо увеличить ненефтяной экспорт.

«Мы сейчас над этим как раз активно работаем, результаты последних двух-трех лет очень впечатляющие. Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20−30%, и в будущем, конечно же, эта тема будет одной из самых приоритетных», — подытожил глава Азербайджана.