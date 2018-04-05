Баку, 6 апреля, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Вопрос неурегулированности статуса Каспийского моря никоим образом не влияет ни на многосторонний формат сотрудничества прикаспийских государств, ни на двусторонний. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Добрая воля, которая и далее будет проявляться со стороны всех прикаспийских стран, позволит отрегулировать этот вопрос и поставить точку в статусе Каспийского моря. Наряду с этим должен отметить, что вопрос неурегулированности статуса Каспийского моря никоим образом не влияет ни на многосторонний формат сотрудничества прикаспийских государств, ни на двусторонний. Во всяком случае — что касается Азербайджана. У нас со всеми прикаспийскими странами очень тесные, дружественные отношения. Отношения наполнены реальным содержанием, уровень доверия очень высокий», — сказал Алиев в ответ на просьбу журналиста прокомментировать переговоры о статусе Каспия, использовании каспийских недр, в какой стадии они находятся, учитывая, что помимо Азербайджана здесь есть интерес и других прикаспийских стран: России, Туркменистана, Казахстана, Ирана.

По мнению Алиева, в деле определения окончательного статуса Каспийского моря важно то, что «мы двигаемся в правильном направлении».

«Во всех вопросах, которые требуют оценки и анализа, необходимо смотреть на тенденцию. Сейчас она идет в сторону нахождения взаимопонимания по этому вопросу, и должен сказать, что большая часть работ, которые необходимо было осуществить, они уже выполнены», — отметил президент Азербайджана.

По его словам, подход, разделяемый всеми прикаспийскими странами, заключается в том, что не нужно ставить статус Каспия на первое место в отношениях с соседями, а нужно концентрироваться на тех вопросах, которые можно и нужно решить сегодня.

«И тем самым мы подготовим почву для урегулирования этого вопроса. Я считаю, что, как и во всех других вопросах, связанных с международной проблематикой, здесь должны главенствовать принципы международного права, международной практики, существующей в урегулировании подобного рода вопросов», — подчеркнул Алиев.

По его словам, то, что уже сделано, заслуживает одобрения.

«Есть наметки в продвижении по некоторым направлениям этого вопроса. Думаю, что в ближайшем времени мы увидим хорошие результаты», — подытожил глава Азербайджана.