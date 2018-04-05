Ереван, 6 апреля, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян посоветовал Азербайджану следовать примеру Франции в вопросе сотрудничества с Нагорно-Карабахской Республикой.

aravot.am Здание МИД Армении

«Азербайджанские города должны следовать примеру французских в сотрудничестве с Арцахом. Тем самым будет проложен путь к прочному миру. Чем раньше Алиев осознает это, тем лучше будет для Азербайджана и его народа», — написал Балаян в Twitter, касаясь позиции Баку относительно подписания декларации о дружбе между карабахским городом Мартуни и французским городом Бур-де-Пеаж в рамках визита председателя Национального Собрании НКР Ашота Гуляна во Францию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит парламентской делегации Нагорного Карабаха во Францию уже вызвал негативную реакцию Баку. Азербайджан намерен выразить протест Франции, требуя пресекать любое взаимодействие французских городов с Нагорным Карабахом.