Бразилиа, 6 апреля, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Ордер на арест бывшего бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, обвиняемого в коррупции, выдан федеральным судьей страны, передает телеканал Globo.

Archive.government.ru Лулу да Силва

Уточняется, что документ выдан 5 апреля судьей Сержиу Моро. Ордер, в котором судья потребовал от да Силвы добровольно явиться в полицию до 17:00 (время местное) 6 апреля, был показан по телевидению.

В ордере указано, что «использование наручников запрещается при любых обстоятельствах».

Кроме того, да Силве пообещали в случае добровольной явки поместить его в заранее подготовленную одиночную камеру, чтобы сохранить его «моральную и физическую целостность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля коллегия судей Верховного суда Бразилии во второй инстанции после десяти часов обсуждения приняла окончательное решение, по делу да Силвы. Пятеро судей проголосовали против тюремного заключения бывшего бразильского лидера, шестеро — за.

Заседание было инициировано после того, как защита да Силвы обжаловала предыдущее решение суда об аресте. Но коллегия в итоге отказала бывшему президенту.

Напомним, да Силву обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью. По итогам судебных заседаний бывшего президента Бразилии приговорили к тюремному сроку в 12 лет и один месяц. Также ему запретили в течение 19 лет занимать государственные должности.

Стоит отметить, что да Силва планировал участвовать в президентских выборах в октябре 2018 года. Многие бразильцы проголосовали бы за него, полагают социологи.