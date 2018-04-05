Ереван, 6 апреля, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Армения не защищает Россию, а выступает за то, чтобы дело об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля было «раскрыто до конца». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

a1plus.am Шаварш Кочарян

«Вопрос не в том, что мы кого-то защищаем, вопрос в том, что на данном этапе необходимо воздерживаться от любых суждений, оценок, действий, поскольку нет ответов на три вопроса — где было произведено это химическое оружие, кто совершил преступление и по заказу кого? Мы надеемся, что эти вопросы будут уточнены в максимально возможной степени, после чего можно уже будет делать суждения и принимать меры», — сказал Кочарян в беседе с журналистам.

«Мы не то чтобы поддерживаем Россию, а выступаем за то, чтобы это дело было раскрыто до конца», — подчеркнул замминистра.

На вопрос, могут ли возникнуть у Армении трудности в отношениях с Западом из-за вчерашнего заявления, Шаварш Кочарян сказал, что не думает, что трудности может иметь страна, которая хочет, чтобы была выяснена правда.

Комментируя довольно тесное сотрудничество России с Турцией, Кочарян отметил, что каждое государство исходит из своих собственных интересов.

«В этом случае тенденция состоит в том, что интересы Турции и России совпадают, и мы должны учитывать это и внимательно следить за этим».

На вопрос о том, как это скажется на национальной безопасности Армении, замминистра ответил: «Давайте не забегать вперед. Это не первый раз. Мы помним, какой был медовый месяц, помним, как российский президент заявил об ударе ножом в спину. Так что, это процесс, подобный синусоиде, есть противоречия, есть моменты, когда происходит сближение. Конечно, мы внимательно наблюдаем за этим и делаем свои выводы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения присоединилась к 13 другим странам поддержав позицию России в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержала предложение России о проведении нового расследования с участием российской стороны по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Предложение России поддержали пять из 41 членов исполнительного совета организации. Против высказались 15, 17 — воздержались.

Армения в этом году не входит в состав исполнительного совета и не имела права голосовать, тем не менее, выразила свою позицию в совместном заявлении, которое было зачитано в начале встречи. Помимо Армении под документом подписались Белoруссия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Сирия, Иран, Венесуэла, Пакистан, Никарагуа и Куба.

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