Лондон, 6 апреля, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Сведения о российских гражданах хотелось бы получать напрямую из британского МИДа, а не черпать их из СМИ, 6 апреля сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Британский флаг

Комментируя ситуацию вокруг так называемого дела Скрипаля, в российском посольстве отметили, что данные о состоянии здоровья Юлии Скрипаль британская сторона предоставила только через месяц после ее госпитализации в городе Солсбери (Великобритания).

Юлия и ее отец Сергей Скрипаль были госпитализированы 4 марта 2018 года. Россия с тех пор отправляла многочисленные запросы, но не получала ответов, а только отписки.

Таким образом, Лондон нарушает свои международные обязательства о предоставлении консульского доступа к российским гражданам.

«Мы надеемся на то, что в дальнейшем будем получать сообщения относительно состояния здоровья Юлии и Сергея Скрипалей напрямую из Форин-Офиса, как это и предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г., а не из британских СМИ, что происходило до сегодняшнего дня», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Венская конвенция 1963 года регулирует порядок установления консульских сношений и открытия консульских учреждений. Подписана 24 апреля 1963 г., вступила в силу 19 марта 1967 г.

Согласно конвенции, консульские должностные лица могут общаться (в том числе переписываться и встречаться) с гражданами своего государства, находящимися в другой стране — в соответствии с законами и правилами государства пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Форин-Офис (британский МИД) предоставил сведения о состоянии здоровья Юлии Скрипаль только 5 апреля, хотя она была госпитализирована 4 марта.

О Сергее Скрипале Лондон молчит, объясняя это тем, что Скрипаль — гражданин Великобритании. В российском посольстве отмечают:

«В то же время Форин-Офис в очередной раз отказался сообщить нам о состоянии здоровья С.В.Скрипаля на том основании, что он рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то, что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России».

Все это свидетельствует о нарушении Лондоном Венской конвенции 1963 года. Российское посольство призвало Британию не ограничиваться формальными отписками, а вовремя отвечать на запросы.