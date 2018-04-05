Лондон, 6 апреля, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Британская сторона не должна затягивать с ответом на российский запрос по поводу гражданки России Юлии Скрипаль, 6 апреля сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Adrian Pingstone Здание Форин-Офис

Комментируя сообщения официального Лондона о состоянии здоровья Скрипаль, 4 марта отравленной в городе Солсбери (Великобритания), в российском ведомстве отметили, что Форин-Офис (МИД Британии) предоставил наконец некоторую информацию.

«Как информировал нас Форин-Офис, после того, как Ю.С.Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа, — сообщили в пресс-службе. — Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда».

Уточняется, что российская сторона, в соответствии с предложением Форин-Офиса, сообщила, кто из сотрудников консульского отдела готов сейчас отправиться в Солсбери для встречи Юлией. От Лондона для этого нужно подтверждение.

«Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки», — заявили в российском посольстве.

Российское ведомство подчеркнуло, что Форин-Офис снова отказался предоставить информацию о состоянии здоровья Сергея Скрипаля.

К тому же информация о Юлии Скрипаль и официальный ответ относительно возможности консульского доступа к ней были предоставлены только лишь чем месяц с лишним после инцидента в Солсбери.

«Ранее Форин Офис ограничивался формальными и бессодержательными отписками, — заявили в посольстве. — В этой связи мы не можем согласиться с утверждением Форин-Офиса о том, что Великобритания полностью выполняет свои международные обязательства в отношении наших многочисленных запросов о предоставлении консульского доступа к Юлии и Сергею Скрипалям».

Читайте также: Юлии Скрипаль передано предложение консульской помощи от посольства России

Напомним, 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя, а 5 апреля сделала первое публичное заявление. Форин-Офис 5 апреля заявил, что передал Скрипаль предложение российского посольства об оказании ей консульской помощи «после того, как она пришла в себя».