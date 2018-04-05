Киров, 6 апреля, 2018, 00:31 — ИА Регнум. В Департаменте образования администрации Кирова, а также МКУ «Центр ресурсного обеспечения» 5 апреля провели обыски. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области.

Уголовное дело

ИА REGNUM напоминает, в конце марта было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК РФ по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Сообщалось, что с 2015 по 2016 год неустановленные должностные лица расходовали бюджетные средства, предназначенные для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Кирова, на цели, которые не определены бюджетным законодательством РФ. Предварительный ущерб городскому бюджету оценивается в 9 млн рублей.

Следователи пытались обнаружить документы, в том числе на электронных носителях, содержащие сведения о совершенном преступлении. Ранее обыски прошли в МКУ «Комбинат продовольственного и социального питания», а также в МКУ «Централизованная бухгалтерия».

В ходе следственных мероприятий изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По результатам экспертизы будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения, а также должностные лица кировского департамента образования и подведомственных ему учреждений, допустившие нецелевое расходование денежных средств.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана юридически-правовая оценка действиям каждого ответственного лица», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2018 года контрольно-счетная палата Кирова подсчитала, что за 2015−2016 годы из общего объема платы за детские сады на питание были недонаправлены 27 млн рублей.

Следственные органы инициировали проведение проверки после публикации в СМИ данных о том, что ряд муниципальных казенных учреждений не довел до потребителей в полном объеме денежные средства, выделенные в 2015—2016 годах на питание и содержание детей в дошкольных детских учреждениях.