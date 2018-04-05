Москва, 6 апреля, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Новые подробности в так называемом деле Скрипаля наводят на мысль о том, что с отравлением в Солсбери (Великобритания) все не так однозначно. Об этом 6 апреля написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

«На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы «У папы все нормально, он отдыхает», растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое?» — написал Пушков.

«В 2003-м премьер Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?» — спрашивает сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Скотленд-Ярд опубликовал заявление гражданки России Юлии Скрипаль, дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Она среди прочего отметила, что для нее важно, чтобы к неприкосновенности ее частной жизни и жизни ее семьи было проявлено уважение.

Сергей и Юлия Скрипаль пострадали 4 марта 2018 г. на территории Великобритании: они попали в больницу в бессознательном состоянии после отравления неизвестным веществом. Британское расследование пришло к выводу (официальная версия Лондона), что их отравили боевым отравляющим веществом.

Россию, пользуясь этим, обвинили в производстве и хранении химического оружия. Это напоминает ситуацию с президентом Ирака Саддамом Хусейном (убит в 2003 году), которого обвинили в использовании химического оружия.

На момент начала Войны в Ираке (началась со вторжения США и их союзников в Ирак) премьер-министром Британии был Тони Блэр, который и принимал решение о начале агрессии против Хусейна.

Обман Блэра вскрылся два года назад: 6 июля 2016 года был опубликован доклад Джона Чилкота, в котором говорится о необоснованности атаки на Ирак в 2003 году. Химического оружия у Хусейна не было.

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