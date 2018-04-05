Москва, 6 апреля, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Советская и российская писательница, поэт и переводчик Ирина Токмакова скончалась 5 марте на 90-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС внучка писательницы Лидия Токмакова.

Память

Ирина Токмакова известна как автор стихотворений, повестей-сказок и пьес для детей дошкольного возраста, а также переводов английской и шведской народной поэзии.

Писательница родилась 3 марта 1929 года в Москве. В 1953 году окончила филологический факультет МГУ. В 1962 году вышла первая книжка стихов Ирины Токмаковой — «Деревья», сделанная ею вместе с супругом, художником-иллюстратором Львом Токмаковым.

Среди других её известных произведений — поэтические сборники «Времена года», «Сказка про Сазанчика», «Летний ливень», «Ходит солнышко по кругу», повести и сказки сказки «Счастливо, Ивушкин!», «И настанет веселое утро», «Чародейка» и другие.

Ирина Токмакова также перевела на русский язык произведения Льюиса Кэрролла, Алана Милна, Астрид Линдгрен и других писателей.