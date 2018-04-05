Мадрид, 5 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. 5 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран первый матч двухматчевого противостояния ¼ финала Лиги Европы 2017/18 между командами «Атлетико» и «Спортинг». Матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча хавбэк сборной Испании Коке открыл счет, замкнув передачу Диего Косты — 1:0. На 40-й минуте лидер сборной Франции Антуан Гризманн удвоил преимущество в счете, воспользовавшись ошибкой защиты и реализовав выход 1 на 1 с голкипером оппонента — 2:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Спортинг»)

Удары 11/4

Удары в створ 6/2

Владение 46%/54%

Фолы 14/10

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Эрнандес, Хуанфран, Коке, Сауль, Корреа, Габи, Гризманн, Коста.

«Спортинг»: Патрисиу, Коатеш, Коэнтрао, Матье, Пиччини, Фернандеш, Карвалью, Батталья, Руис, Мартинш, Дост.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Сауль — 25, Коэнтрао — 56, Пиччини — 57, Савич — 63, Дост — 72, Коке — 82.

Голы: Коке 1 — 1:0, Гризманн 40 — 2:0.