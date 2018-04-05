Киев, 5 апреля, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что так называемый режим «антитеррористической операции», которой Киев называет свою карательную операцию в Донбассе, завершится в мае 2018 года, а на его смену придет «другой формат». Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны», — сказал Порошенко.

Президент Украины напомнил, что Верховная рада недавно приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону внедряются «более новые и эффективные меры по применению вооружённых сил и расширению оборонных возможностей».

«Порох надо держать сухим», — отметил Порошенко.

Также Порошенко добавил, что после смены режима возглавлять военную операцию в Донбассе будет руководство вооружённых сил Украины.

«Мной назначен генерал Наев — опытный военный, решительный, с уникальным военным опытом. И формат АТО будет переведён в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева», — сказал президент Украины.

Напомним, о смене формата карательной операции в Донбассе Порошенко заявил еще 16 марта. Тогда же он заявил, что формат АТО будет переведен в новый военный формат, под руководством генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Политическое руководство Украины поручило Наеву укрепить ВСУ настолько, чтобы они были способны не только обороняться, но и захватить территорию Народных республик Донбасса.