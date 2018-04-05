Лондон, 5 апреля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. 5 апреля на стадионе «Эмирейтс» был разыгран первый матч двухматчевого противостояния ¼ финала Лиги Европы 2017/18 между командами «Арсенал» и «ЦСКА». Матч завершился разгромным поражением «армейцев» со счетом 4:1.

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В дебюте матча атакующий полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи открыл счет, замкнув прострел Гектора Беллерина — 1:0. Через 6 минут российский хавбэк Александр Головин сравнял счет великолепным ударом со штрафного в левую «девятку» — 1:1. На 23-й минуте Александр Ляказетт вывел «канониров» вперед ударом с пенальти — 2:1. На 28-й минуте Рэмзи оформил дубль, замкнув заброс Месута Озила в штрафную площадь — 3:1. Через 7 минут Ляказетт последовал примеру валийца, оформив дубль — 4:1. В роли ассистента вновь выступил Озил.

Статистика матча («Арсенал"/"ЦСКА»)

Удары 14/11

Удары в створ 9/5

Владение 62%/38%

Фолы 9/13

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Рэмзи, Уилшир, Озил, Джака, Мхитарян, Ляказетт.

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Дзагоев, Головин, Щенников, Натхо, Кучаев, Вернблум, Муса.

Главный арбитр матча: Павел Краловец.

Предупреждения: Дзагоев — 31, Муса — 51, Джака — 57, Щенников — 58, Акинфеев — 75, Беллерин — 79.

Голы: Рэмзи 9 — 1:0, Головин 15 — 1:1, Ляказетт (пен) 23 — 2:1, Рэмзи 28 — 3:1, Ляказетт 35 — 4:1.