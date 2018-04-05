«ЦСКА» практически потерял шансы на выход в 1/2 ЛЕ после первого матча
Лондон, 5 апреля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. 5 апреля на стадионе «Эмирейтс» был разыгран первый матч двухматчевого противостояния ¼ финала Лиги Европы 2017/18 между командами «Арсенал» и «ЦСКА». Матч завершился разгромным поражением «армейцев» со счетом 4:1.
В дебюте матча атакующий полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи открыл счет, замкнув прострел Гектора Беллерина — 1:0. Через 6 минут российский хавбэк Александр Головин сравнял счет великолепным ударом со штрафного в левую «девятку» — 1:1. На 23-й минуте Александр Ляказетт вывел «канониров» вперед ударом с пенальти — 2:1. На 28-й минуте Рэмзи оформил дубль, замкнув заброс Месута Озила в штрафную площадь — 3:1. Через 7 минут Ляказетт последовал примеру валийца, оформив дубль — 4:1. В роли ассистента вновь выступил Озил.
Статистика матча («Арсенал"/"ЦСКА»)
Удары 14/11
Удары в створ 9/5
Владение 62%/38%
Фолы 9/13
Составы на матч:
«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Рэмзи, Уилшир, Озил, Джака, Мхитарян, Ляказетт.
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Дзагоев, Головин, Щенников, Натхо, Кучаев, Вернблум, Муса.
Главный арбитр матча: Павел Краловец.
Предупреждения: Дзагоев — 31, Муса — 51, Джака — 57, Щенников — 58, Акинфеев — 75, Беллерин — 79.
Голы: Рэмзи 9 — 1:0, Головин 15 — 1:1, Ляказетт (пен) 23 — 2:1, Рэмзи 28 — 3:1, Ляказетт 35 — 4:1.