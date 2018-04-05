Джибути, 6 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Командование военно-морских сил США заявило об отмене «оставшейся части» учений «Кинжал Аллигатора» в Джибути, 5 апреля передает агентство Reuters.

Alan Radecki Akradecki Вертолёт CH-53

К отмене учений привели две авиакатастрофы, которые поставили под вопрос боеготовность авиации ВМС США в регионе.

«Воздушные операции США в Джибути приостановлены, центральное командование ВМС США отменило оставшуюся часть учений «Кинжал Аллигатора» в ответ на два отдельных авиационных происшествия в Джибути», — говорится в заявлении военных.

Во вторник 3 апреля в Джибути разбился самолет Корпуса морской пехоты ВМС США. Пилот остался жив.

Кроме того, в другом инциденте вертолет CH-53 получил «структурный ущерб» во время посадки в Арта-Бич в Джибути.