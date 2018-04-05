Москва, 5 апреля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Московская ливневая канализация полностью готова к весеннему паводку. Об этом 5 апреля заявил агентству «Москва» заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Pavel Kazachkov Москва-река

«Ливневая канализация столицы готова к резкому водоприёму. Подтоплений нет, все низменные места находятся под контролем служб, которые готовы перекачивать воду, если она будет в избыточном количестве», — сказал заместитель мэра.

По его словам, столичная система водоканала «готова принять около 400 млн кубометров воды в случае таяния».

При необходимости для устранения скоплений воды в городе могут быть задействованы более 1,2 тысячи сотрудников Мосводостока.

Ранее Пётр Бирюков также сообщил журналистам, что в Троицком и Новомосковском административных округах проводятся противопаводковые учения в связи с тем, что в ряде населённых пунктов в границах Новой Москвы существует риск подтопления зданий и сооружений после особенно снежной зимы.

Как передавало ИА REGNUM , 5 апреля в МЧС России сообщили, что на данный момент уже более 70 населённых пунктов в России пострадали от паводка. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Волгоградской области и Алтайском крае. В двух регионах введён режим чрезвычайной ситуации.

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