Вашингтон, 5 апреля, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Военная политика США в Сирии остается неизменной, несмотря на заявления президента Дональда Трампа о скором выводе американских войск из региона, 5 апреля передает агентство Reuters.

U.S. National Guard Американские солдаты

«Мы всегда знали, что по мере того, как мы достигнем победы в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) в Сирии, мы будем менять уровень нашего присутствия. Так что в этом смысле ничего не изменилось», — заявил журналистам представитель Пентагона Кеннет Маккензи.

По словам Маккензи, Трамп действительно настаивает на выводе американских войск из Сирии, но он не устанавливал военным каких-то временных рамок для процесса вывода.

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что «пришло время» вывести американских военных из Сирии и пообещал сделать это «очень скоро».

Однако в тот же день выступили глава ЦЕНТКОМ Джозеф Вотел и координатор «антитеррористической коалиции» США в Сирии Бретт Макгурк. Военные заявили, что «миссия» американских солдат в Сирии еще не завершена.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля состоялось заседание Совета национальной безопасности США, в ходе которого Трамп согласился «придержать» американские войска в Сирии.