Ватикан, 5 апреля, 2018, 23:17 — ИА Регнум. В рамках официального визита в Святой Престол президент Армении Серж Саргсян сегодня, 5 апреля, в Ватикане принял участие в церемонии открытия статуи Святого Григора Нарекаци, признанного «Учителем Вселенской церкви».

president.am Статуя Святого Григора Нарекаци

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, бронзовая скульптура высотой почти в два метра выплавлена в Чехии. Автор скульптуры — народный художник Армении, скульптор Давид Ереванци, архитектор — Микаэл Асратян. Эта инициатива стала реальностью в результате благотворительности нескольких армянских предпринимателей. Статуя выплавлена в двух экземплярах: один установлен в Ватикане, а второй будет установлен в духовном центре всемирного армянства — в Эчмиадзине.

president.am Папы Римский Франциск во время церемонии открытия

После торжественного открытия статуи в садах Ватикана, состоялась экуменическая церемония при участии Папы Римского Франциска, Католикоса всех армян Гарегина II и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I.