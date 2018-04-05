Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященного «делу Скрипалей», заявил, что главный аргумент Великобритании против России в данном деле рассыпался на глазах. Заседание Совбеза ООН прошло сегодня, 5 апреля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Небензня напомнил о том, что 3 апреля глава секретной лаборатории министерства обороны Великобритании «Портон-Даун» заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

«На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России», — подчеркнул Небензя.

При этом представитель Великобритании в Совбезе ООН заявила, что это не так и никак не стала комментировать заявление главы лаборатории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания обвиняет Россию в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии посредством химического оружия.

Никаких доказательств этим безумным обвинениям до сих пор нет, тем не менее Великобритания на основании это лжи организовала масштабную информационно-политическую атаку на Россию.