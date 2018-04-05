Херсон, 5 апреля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. По решению Херсонского городского суда капитан захваченного Украиной российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко освобожден до основного разбирательства, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на защищающего российских рыбаков адвоката Дмитрия Щербину.

Освобождение

Формальной причиной освобождения Владимира Горбенко стало то, что Херсонский городской суд не смог уложиться в определенный законом срок определения меры пресечения и перенес избрание меры пресечения Горбенко на 6 апреля. По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяны Тихончик, это произошло по техническим причинам.

«Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30», — сказал Дмитрий Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа. Все они имели при себе паспорта граждан России.

Сейнер был отконвоирован в Бердянск и арестовано. У рыбаков были отобраны российские паспорта, под предлогом того, что украинские власти считают жителей Крыма гражданами Украины.

Капитан сейнера Владимир Горбенко был доставлен в управление СБУ в Херсоне. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему грозит до пяти лет тюрьмы. Остальные члены экипажа остаются на судне, покидать которое им запрещено украинскими силовиками.