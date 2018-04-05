Москва, 5 апреля, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации в целом поддержало инициативу об обязательном страховании пассажиров такси, но с определенными замечаниями. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Цитата из к/ф «Три тополя на Плющихе». Реж. Татьяна Лиознова. 1967. СССР В такси

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний», — заявил Моисеев.

Напомним, инициатива о страховании пассажиров такси была выдвинута в конце марта депутатами Сергеем Жигаревым, Анатолием Аксаковым, Александром Старовойтовым, Александром Савельевым и Дмитрием Савельевым.

2 марта депутат Аксаков сообщил, что Минфин одобрил проект. Он отметил, что на сегодняшний день такси является единственным видом транспорта, который не включен в систему обязательного страхования перевозчиков.

На данный момент таксисты обязаны только получать полис ОСАГО, по которому выплаты за вред жизни и здоровью ограничены 500 тысячами рублей.

Планируется, что закон вступит в силу спустя год после официального опубликования, а в течение 60 дней после вступления в силу перевозчики должны будут застраховать ответственность.