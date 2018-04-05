Санкт-Петербург, 5 апреля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга объявило открытый конкурс на выбор партнера в инвестиционном проекте по созданию и эксплуатации линии скоростного трамвая до Петергофа. Линия нового транспорта пройдет до самого красивого петербургского пригорода от станции метро «Кировский завод».

Vario Solo В кабине скоростного трамвая

Трасса скоростного трамвая будет строиться на принципах государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение с выбранным партнером будет действовать 30 лет. В течение этого времени частный партнер будет эксплуатировать трамвайную сеть, но право собственности на нее останется за Санкт-Петербургом.

На первом этапе проекта скоростная трамвайная линия дойдет от «Кировского завода» до крупного жилого комплекса «Балтийская жемчужина», который строится китайскими инвесторами. Протяженность участка составит 6 км. Еще через четыре года участок протяженностью 14,2 километра соединит «Балтийскую жемчужину» с Петергофом.

«Скоростная трамвайная линия свяжет со станцией метро крупные жилые микрорайоны и существенно улучшит транспортную ситуацию на юге города. Объем инвестиций составит 14,4 миллиардов рублей. Средства будут вложены партнерами города на основе государственно-частного партнерства», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Как обещают в Смольном, работа еще по двум перспективным веткам легкорельсового трамвая — от строящейся станции метро «Южная» до Колпино, и от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и микрорайона Славянка — тоже будет продолжена.

«Эти проекты также будут реализованы с привлечением частных инвесторов, что позволит значительно снизить нагрузку на городской бюджет и сохранить его социальную направленность», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, линия скоростного трамвая, связывающая станцию метро «Южная» и город Колпино, появится не раньше 2021 года. Ранее Смольный объявил конкурс на проект скоростного трамвая из Купчино через Шушары до Славянки стоимостью почти 90 млрд рублей. Концессионное соглашение планируют подписать на срок 30 лет.

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Одновременно на принципах концессии уже реализуют проект «частного трамвая» под брендом «Чижик» в Красногвардейском районе. В марте 2018 года был запущен первый маршрут «Чижика».