Париж, 5 апреля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик заявил, что правительство Турции требует от Франции «сделать выбор» в вопросе о поддержке курдских отрядов самообороны в Сирии, 5 апреля передает агентство Reuters.

Aniosgel Турецкие флаги в Париже

Челик сделал заявление по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Наши союзники должны сделать выбор в пользу Турции, а не YPG в борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщил Челик.

По словам Челика, «любая помощь, предлагаемая YPG, будет считаться помощью террористам» со стороны Турции.

Кроме того, Турция потребовала от Франции способствовать удалению курдских отрядов YPG от турецких границ, в том числе из Манбиджа.

«Мы хотим, чтобы эти террористические организации были удалены от наших границ… Наши союзники, которые говорят нам не трогать Манбидж, должны делать то, что необходимо, чтобы эти террористические организации ушли оттуда», — сказал он.

Напомним, Турция уже провела две операции против курдских сил самообороны на территории Сирии — «Щит Евфрата» (2016 — 2017 годы) и «Оливковую ветвь» (началась в сирийской провинции Африн 20 января 2018 года).

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта президент Франции Эммануэль Макрон встретился с выходцами из Африна, в том числе представителями YPG, и заверил их в своей поддержке.